Ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei si è scagliato contro la società capitolina, sostenendo che mancano delle prospettive reali e soprattutto un progetto davvero ambizioso per la Lazio.

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Le parole di Mattei sulla mancanza di un progetto ambizioso della Lazio.

“C’era un famoso film, ‘L’arte di arrangiarsi’. Sono convinto che la Lazio andrà avanti in questo modo, cercando di anticipare futuri crediti per sbloccare situazioni di vincoli, ma continuerà a non avere un progetto ambizioso.

La Lazio dà come garanzia una stagione di altissimo livello che non è ancora sicura di poter fare. E’ come affidarsi, fare una scommessa. E c’è qualcuno che dovrebbe credere in questa prospettiva positiva. Questo non può bastare, chi si arrangia non può coltivare grandi ambizioni. Servono certezze non auspici. Si vive troppo alla giornata, costretto a vendere i giocatori”.

Mattei sulle prospettive future anche sul mercato.

“La Lazio per confermare questa squadra dovrà spendere in estate almeno 30 milioni di euro. Senza ricavi dovrà finanziarli con delle uscite. E’ un tipo di politica che non condivido. La Lazio non può fatturare sempre un quarto di quello che fanno le altre, altrimenti sei costretto sempre ad arrangiarti. Spesso le altre hanno fatto peggio? Ma sono otto anni che la Lazio non vince…”

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