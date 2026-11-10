INTERVISTE
Mattei: “Il destino di Cataldi è segnato, gli infortuni hanno condizionato il match di Napoli”
Ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei ha analizzato Napoli Lazio e parlato del mancato rinnovo di Cataldi e della situazione infortuni.
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Le parole di Mattei sul mancato rinnovo a Cataldi e sugli infortuni in casa Lazio.
“Con Cataldi i rapporti si sono incrinati due anni fa. Poi quando il destino è segnato, è segnato; vedi Pellegrini che ha visto Pedraza superarlo.
Gli stop di Sutalo, per la difesa, e di Tavares, per la spinta sulla fascia, sono pesati alla Lazio. Per un motivo o per un altro, la Lazio non aveva 9 giocatori. Con l’organico al completo, per me la Lazio nel finale avrebbe avuto la meglio, così invece non aveva le armi per colpire”.
Mattei sul mercato.
“Il Milan è pronto a fare acquisti, la Juventus vuole fare mercato, idem il Napoli, Gasperini vuole il famoso esterno: Gattuso invece ha detto che si augura di non perdere nessuno, questa è la differenza con le altre squadre”.
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