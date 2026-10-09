Mattei: “Ora inizia la fase calda. Infortuni? C’è qualcosa che non va”

Nella sua fin qui ultima intervista per Radiosei, il giornalista Stefano Mattei si è proiettato verso la ripresa del campionato e sugli infortunati in casa Lazio.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla ripresa della Lazio

“Comincia la fase calda della stagione, non ci sono soste nell’immediato, tornano le coppe. Chi è stato bravo si è messo dei punti in tasca. Quello della Lazio è stato un calendario facile ma è stata brava perché non ha sbagliato, non ha lasciato punti per strada; altre hanno commesso degli errori e sono costrette a rincorrere, vedi Atalanta e Napoli”.

“Gli infortunati della Lazio sono ‘strani’: Marusic e Dele-Bashiru si sono fatti male alla prima giornata, a Bologna il 24 agosto, sono passati 50 giorni quando avevano parlato di 15 giorni di stop; discorso simile per Rovella, fermo da 40 giorni, e anche qui si era parlato di una quindicina di giorni di stop. Alla Lazio i giocatori hanno tempi di recupero lunghi, ma lo staff medico è all’altezza?”

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