INTERVISTE
Mattei: “Bene fa Gattuso a smorzare gli animi. Col Sassuolo mi aspetto Diogo Leite”
Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato di Gattuso e degli animi da lui smorzati e della prossima sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium: ecco le sue parole.
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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio
“Al di là del rigore, l’arbitraggio di Arena è da rivedere perché sono mancati anche dei cartellini. Sono d’accordo con Gattuso che smorza gli entusiasmi, in questo momento l’aspetto positivo è che la Lazio è a +8 sulla Juventus, +11 sul Napoli e +12 sull’Atalanta”.
Mattei su Sassuolo Lazio
“Col Sassuolo mi aspetto Diogo Leite, poi non so se il tecnico potrà contare su Pinamonti per sostituire Noslin. Io metterei pure Dele-Bashiru per Frattesi. O magari vedremo Cancellieri per Isaksen. A certi ritmi il turnover è inevitabile e non so quanto domani Gattuso possa cambiare Ci sono più tifosi a Reggio Emilia che all’Olimpico”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|8
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