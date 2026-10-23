Mattei: “Dato incredibile contro il Sassuolo, quanto amore dai tifosi della Lazio”

Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida infrasettimanale con il Sassuolo e dell’amore dimostrato dai tifosi e di quella imminente dell’Olimpico contro il Parma: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

“Dato incredibile quello registrato per la sfida di martedì pomeriggio, grande risposta d’amore dei tifosi della Lazio in casa del Sassuolo, che poi smentisce ciò che altri provano a dire. I tifosi sono innamorati della Lazio e restare fuori è un doppio gesto d’amore: perché la Lazio è prima e perché fanno di tutto poi per andare in trasferta”.

Mattei su Lazio Parma

“Il Parma ha il peggior attacco della Serie A, con 4 gol. In quattro gare non ha proprio segnato. Ecco perché quindi segnare sarebbe molto importante. Domani, sfruttando la velocità di Tavares e Floriani, con le sovrapposizioni con Zaccagni e Isaksen, saranno importanti gli inserimenti di Frattesi”.

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