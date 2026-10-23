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INTERVISTE

Mattei: “Dato incredibile contro il Sassuolo, quanto amore dai tifosi della Lazio”

Published

2 ore ago

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Mattei intervista Sassuolo Lazio tifosi

Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della sfida infrasettimanale con il Sassuolo e dell’amore dimostrato dai tifosi e di quella imminente dell’Olimpico contro il Parma: ecco le sue parole.

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Le parole di Mattei nell’intervista sulla Lazio

Dato incredibile quello registrato per la sfida di martedì pomeriggio, grande risposta d’amore dei tifosi della Lazio in casa del Sassuolo, che poi smentisce ciò che altri provano a dire. I tifosi sono innamorati della Lazio e restare fuori è un doppio gesto d’amore: perché la Lazio è prima e perché fanno di tutto poi per andare in trasferta”.

Mattei su Lazio Parma

“Il Parma ha il peggior attacco della Serie A, con 4 gol. In quattro gare non ha proprio segnato. Ecco perché quindi segnare sarebbe molto importante. Domani, sfruttando la velocità di Tavares e Floriani, con le sovrapposizioni con Zaccagni e Isaksen, saranno importanti gli inserimenti di Frattesi”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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