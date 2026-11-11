Mattei: “Lazio, problemi economici e non tecnici. Gattuso fa miracoli, ma servono entrate”

Nella sua intervista ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha parlato della sessione di mercato della Lazio nel mese di gennaio. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista di Mattei sul mercato di Gennaio

Sui problemi economici

“Crediamo a Fabiani che ha detto che non ci saranno cessioni, anche se poi bisognerà vedere se la penserà allo stesso modo Lotito in caso di offerte pesanti. La Lazio non ha problemi tecnici, ma economici. Deve incassare saldi per evitare anche il secondo blocco dell’estate. Gattuso sta dando il 110% di quanto la squadra poteva offrire o garantire. Di più a questa squadra non si può chiedere”.

Sul mercato

“Fabiani dice che il mercato è un lavoro di gruppo e di scouting sul mercato, ma in realtà in estate sono arrivati giocatori dei quali si sapeva già tutto. Fare scouting significa prendere giocatori come Robinson e Bakola. La Lazio, oggi, è avanti a Inter e Roma. Il tuo centravanti è Noslin o Pinamonti, il loro è Malen e Lutaro. Per far capire i meriti di Gattuso”.

Su Lotito

“Per non guardare il dito ma la luna, consiglierei a Lotito di non guardare alla squadra ma alle entrate basse per il fatturato. In quel modo si può programmare e crescere. Se sei sempre così in affanno non sempre le annate si incastrano in modo perfetto”.

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