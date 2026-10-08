Mattei: “Alla Lazio c’è poca chiarezza: aspettiamo il campionato”

Stefano Mattei ha concesso un’intervista nel corso delle trasmissioni di Radiosei per parlare della situazione economica della Lazio e della ripresa del campionato dopo la lunga sosta per gli impegni della nazionale.

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L’intervista a Stefano Mattei sulla situazione economica della Lazio

“Sono state tre settimane lunghissime, ora aspettiamo il campionato. Si riparte con un turno ricco di appuntamenti, la Lazio ha una gara sulla carta abbordabile, l’Inter con il Parma dovrebbe farcela, poi c’è Como-Roma che, appunto, può dire qualcosa”.

Mattei sulla società

“Al vertice ci sono delle incertezze, ma siamo abituati perché in casa Lazio non c’è mai chiarezza. Anche sugli infortunati, che sembrano prossimi al rientro e poi non tornano a disposizione”.

“Mentre nella Lazio si taglia tutto, lo stipendio del presidente Lotito è passato da 600mila euro a 1,1 milioni di euro. È una cifra senza motivo, che nessun altro presidente in Serie A si concede. Potrebbe trattarsi di un compenso soltanto simbolico, considerando anche che Lotito passa più tempo in Senato e a Reggio Calabria che alla Lazio. E invece, rispetto al passato, lo stipendio è addirittura raddoppiato”.

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