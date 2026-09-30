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INTERVISTE

Mattei: “La Lazio deve trovare minimo 55 milioni, attenzione a Taylor”

Published

1 ora ago

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Kenneth Taylor

Ai microfoni di Radiosei Stefano Mattei fa un quadro della situazione finanziaria della Lazio non idilliaco: probabilmente sarà necessario vendere dei big nelle prossime sessioni di mercato.

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Le parole di Mattei sulla situazione finanziaria della Lazio.

“Bisogna dire che la prossima estate, la Lazio dovrà trovare minimo 55 milioni di euro per confermare la realtà di adesso. La soluzione per tamponare sarà sempre quello di cedere un paio di giocatore per continuare a galleggiare tra il settimo ed il dodicesimo posto. Lotito, nel frattempo, se ne sta tranquillamente a festeggiare il seggio, pensando al Senato ed alla Reggina.

Guendouzi e Castellanos furono venduti per salvare il saldo zero di giugno e la stessa cosa avverrà prossimamente. Il focus sarà su Mandas o Motta, con Renzetti promosso o su Taylor. E si andrà avanti così”.

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