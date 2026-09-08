INTERVISTE
Mattei: “Dopo il gol, solo la Lazio in campo. Lotta con l’Atalanta per il settimo posto”
Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato il successo in rimonta della Lazio contro l’Udinese, ha analizzato il lavoro che sta facendo Gattuso e l’impatto avuto da Frattesi sul mondo biancoceleste. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Cardone: “Da Gattuso lavoro straordinario, mentale e tattico. Frattesi è un leader”
Le parole di Mattei nell’intervista su Udinese Lazio
“L’aspetto positivo è che per un’ora probabilmente l’Udinese aveva fatto qualcosa in più, dopo il gol c’è stata solo la Lazio in campo. Quindi è importantissima la reazione. Squadra trascinata da chi fa la differenza, tra tutti Frattesi ovviamente.
La grande forza della Lazio è il gruppo che ha cementato Gattuso, si vede da come si aiuta, da come si abbracciano. La Lazio con questi rinforzi e con questo spirito, può competere con l’Atalanta per il settimo posto. Sul podio di ieri metterei Frattesi, Tavares e terzo Taylor, per come ha inciso”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
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|3
|6
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|3
|7
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|0
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|20
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|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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