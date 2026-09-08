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INTERVISTE

Mattei: “Dopo il gol, solo la Lazio in campo. Lotta con l’Atalanta per il settimo posto”

Published

38 minuti ago

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Mattei intervista Udinese Lazio

Stefano Mattei, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha commentato il successo in rimonta della Lazio contro l’Udinese, ha analizzato il lavoro che sta facendo Gattuso e l’impatto avuto da Frattesi sul mondo biancoceleste. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Cardone: “Da Gattuso lavoro straordinario, mentale e tattico. Frattesi è un leader”

Le parole di Mattei nell’intervista su Udinese Lazio

“L’aspetto positivo è che per un’ora probabilmente l’Udinese aveva fatto qualcosa in più, dopo il gol c’è stata solo la Lazio in campo. Quindi è importantissima la reazione. Squadra trascinata da chi fa la differenza, tra tutti Frattesi ovviamente.

La grande forza della Lazio è il gruppo che ha cementato Gattuso, si vede da come si aiuta, da come si abbracciano. La Lazio con questi rinforzi e con questo spirito, può competere con l’Atalanta per il settimo posto. Sul podio di ieri metterei Frattesi, Tavares e terzo Taylor, per come ha inciso”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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