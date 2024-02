Matthaus lancia l'allarme: "Tuchel potrebbe non essere in panchina con la Lazio"

Tempo di lettura: < 1 minuto

MATTHAUS TUCHEL LAZIO - Lothar Matthaus è tornato a parlare della situazione Bayern Monaco, prospettando addirittura un addio di Tuchel prima della partita con la Lazio. Ecco, qui di seguito, le parola rilasciate dalla leggenda del calcio tedesco a Sky Sport.

Tuchel in panchina con la Lazio? Risponde Matthaus

"Era una decisione che andava presa. Se le prestazioni e i risultati nelle prossime partite non saranno positivi, Thomas Tuchel potrebbe non essere in panchina contro la Lazio".