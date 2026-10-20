INTERVISTE
Mauro: “Floriani un fenomeno, mi ha impressionato”
In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha commentato la partita andata in scena fra Juventus e Lazio: i biancocelesti si sono dimostrati superiori in ogni aspetto.
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Le parole di Mauro nell’intervista sul successo della Lazio contro la Juventus
“Ero allo stadio con la Lazio e ho visto due cose: un fenomeno, che si chiama Romano Floriani Mussolini, impressionante con e senza palla; ma pure una Juve in cui c’era una difficoltà a muoversi, non solo a prendere il pallone e a dribblare. Mi sembrava una partita tra una squadra di Serie A e una di D”.
Sulle chiavi della vittoria
“Questione di testa? Sì, ma non solo. La Lazio ha dimostrato di avere le idee chiarissime e l’umiltà di correre senza palla, con sempre 4-5 possibilità di passaggio, mentre nella Juve tutti volevano il pallone tra i piedi. Così non si va da nessuna parte e, oltretutto, la fase difensiva diventa difficilissima. La Lazio ci è andata a nozze, facendo sembrare Bremer e compagni dei dilettanti…”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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