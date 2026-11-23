Intervenuto a Pressing su Canale 5, Massimo Mauro ha commentato la grande partenza della Lazio di Gattuso, con l’attuale primo posto e la corsa scudetto insieme alla Roma.

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L’intervista di Mauro sullo scudetto fra Lazio e la Roma

“Credo che la Roma sia più attrezzata. Mi piacerebbe tanto che la Lazio continuasse nel rendimento, perché ha giocatori di qualità, a metà campo, davanti e il portiere che sta faceno benissimo. Magari con il fatto che non ha le coppe, se questi ragazzi continuano in questo stato di forma, potrebbero anche arrivare in fondo”.

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