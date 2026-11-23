INTERVISTE
Mauro: “Roma più attrezzata, ma senza coppe la Lazio può arrivare in fondo”
Intervenuto a Pressing su Canale 5, Massimo Mauro ha commentato la grande partenza della Lazio di Gattuso, con l’attuale primo posto e la corsa scudetto insieme alla Roma.
Leggi anche: Pellegatti: “Senza coppe vincerebbe la Roma lo scudetto, ma a marzo occhio alla Lazio”
L’intervista di Mauro sullo scudetto fra Lazio e la Roma
“Credo che la Roma sia più attrezzata. Mi piacerebbe tanto che la Lazio continuasse nel rendimento, perché ha giocatori di qualità, a metà campo, davanti e il portiere che sta faceno benissimo. Magari con il fatto che non ha le coppe, se questi ragazzi continuano in questo stato di forma, potrebbero anche arrivare in fondo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|32
|12
|2
|Roma
|30
|12
|3
|Inter
|29
|12
|4
|Milan
|27
|12
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|12
|6
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|12
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|8
|12
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Udinese
|6
|12
|20
|Venezia
|6
|12
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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