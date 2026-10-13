Mauro: “La Lazio non ha una rosa adeguata, arriverà dietro”

Massimo Mauro non crede nelle potenzialità della Lazio: in un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore ha sostenuto che i biancocelesti alla lunga finiranno dietro alle rivali.

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Le parole di Massimo Mauro nell’intervista sulla Lazio e sulla corsa contro le rivali

“Lazio rivale credibile dell’Inter? No, assolutamente no. Certamente sono una grande sorpresa ed è meravigliosa la maniera in cui vincono le partite, segnando con trame di gioco molto belle. Ma non possono resistere, perché non hanno una rosa adeguata a reggere il confronto non solo con l’Inter, ma pure con Roma, Milan e Juve. E secondo me, alla fine, la Lazio arriverà dietro a tutte queste”.

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