INTERVISTE
Mauro: “La Lazio non ha una rosa adeguata, arriverà dietro”
Massimo Mauro non crede nelle potenzialità della Lazio: in un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore ha sostenuto che i biancocelesti alla lunga finiranno dietro alle rivali.
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Le parole di Massimo Mauro nell’intervista sulla Lazio e sulla corsa contro le rivali
“Lazio rivale credibile dell’Inter? No, assolutamente no. Certamente sono una grande sorpresa ed è meravigliosa la maniera in cui vincono le partite, segnando con trame di gioco molto belle. Ma non possono resistere, perché non hanno una rosa adeguata a reggere il confronto non solo con l’Inter, ma pure con Roma, Milan e Juve. E secondo me, alla fine, la Lazio arriverà dietro a tutte queste”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
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|6
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|6
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|6
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|2
|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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