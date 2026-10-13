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INTERVISTE

Mauro: “La Lazio non ha una rosa adeguata, arriverà dietro”

Published

2 ore ago

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Mauro intervista Lazio rivali

Massimo Mauro non crede nelle potenzialità della Lazio: in un’intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l’ex calciatore ha sostenuto che i biancocelesti alla lunga finiranno dietro alle rivali.

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Le parole di Massimo Mauro nell’intervista sulla Lazio e sulla corsa contro le rivali

“Lazio rivale credibile dell’Inter? No, assolutamente no. Certamente sono una grande sorpresa ed è meravigliosa la maniera in cui vincono le partite, segnando con trame di gioco molto belle. Ma non possono resistere, perché non hanno una rosa adeguata a reggere il confronto non solo con l’Inter, ma pure con Roma, Milan e Juve. E secondo me, alla fine, la Lazio arriverà dietro a tutte queste”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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