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INTERVISTE

Mauro: “Lazio grande sorpresa. Scudetto? Vi dico la mia”

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1 ora ago

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Mauro Intervista Lazio Scudetto

Massimo Mauro, intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha commentato il grande avvio di campionato della Lazio, che la vede prima in solitaria dopo 11 giornate, ovvero quasi un terzo di campionato, e la corsa scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Mauro nell’intervista sulla Lazio

La Lazio è una meravigliosa realtà, una grande sorpresa. Le va riconosciuto e io lo faccio con grande piacere. Siamo quasi a un terzo di Serie A e Gattuso ha fatto dare il 120% a diversi giocatori: Isaksen, Taylor, Noslin… La qualità è veramente elevata, queste prime 11 partite non sono un caso. Non me la sento di dire che lotterà per lo scudetto, ma mi farebbe molto piacere se ci fosse una grande sorpresa: potrebbe essere che lo scudetto lo vince una romana e non l’Inter”.

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