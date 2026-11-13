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INTERVISTE

Mauro: “Preferirei vedere una romana con lo scudetto, piuttosto che la solita Inter”

Published

2 ore ago

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Mauro intervista serie a Lazio

L’opinionista Massimo Mauro, ex calciatore, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, toccando i temi più caldi della Serie A e parlando anche della Lazio.

Leggi anche: “Sosta per modo di dire: l’intenso programma di Gattuso

L’intervista a Mauro sulla Serie A e la Lazio

“La Lazio è una meravigliosa realtà e le va riconosciuto, Gattuso ha fatto dare il 120% a diversi giocatori. Queste prime 11 partite non sono un caso. Non me la sento di dire che lotterà per lo Scudetto, ma mi farebbe molto piacere se ci fosse una sorpresa e vincesse una romana e non l’Inter. C’è in ballo anche la Roma, naturalmente, ma l’altra realtà mi sta piacendo di più. Regge perché Gasperini manda a quel paese chi gli dice di gestire”.

Mauro su Milan, Juventus, Como e Napoli

“Milan e Juventus sono indecifrabili. Non sai mai cosa dire, le sconfitte sono state pesantissime: ero a Juventus-Lazio e sembrava una squadra di Serie A contro una di C, poi però ci sono stati Juve-Napoli e il derby di Milano. Il Como non esce ridimensionato da nessuna prestazione, non si sono montati la testa. Sono ancora la splendida realtà dell’anno scorso. Un’altra qualificazione in Champions sarebbe un miracolo straordinario. Il Napoli è messo ancora peggio di Milan e Juve: Conte l’anno scorso ha vissuto la stessa storia che vive ora Allegri. Bisogna che San Gennaro si dia da fare, puoi prendertela con allenatore o presidente ma ogni partita mancano 5-6 giocatori. Anche la Juve, comunque, e Spalletti non ne ha mai parlato: questo è molto apprezzabile”.

Mauro sull’Inter

“L’unico scivolone grosso dei nerazzurri è stato con il Milan, se regge nei punti chiave vince con 10 punti di vantaggio sulla seconda. Però i big devono mantenere il livello altissimo degli ultimi anni. Una cosa però non è andata bene, la perdita di Ausilio. I dirigenti non fanno gol, ma chi sa fare il lavoro di direttore sportivo mantiene l’equilibrio e Ausilio è un maestro”.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
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