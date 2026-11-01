INTERVISTE
Melis: “Noi abbiamo creduto in Maldini”
Il direttore generale della squadra sarda, Stefano Melis, ha concesso un’intervista a DAZN prima di Lazio Cagliari, parlando di un giocatore che nel recente passato si è allenato a Formello.
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L’intervista con il dg Melis prima di Lazio Cagliari
“In Maldini noi abbiamo creduto fin da subito, vedevamo in lui un talento indubbio e cristallino. La partenza è di ottimo auspicio, il nostro è un gruppo giovane e di esperienza, ci son tanti nomi, da Fazzini a Caprile, ma anche Mendy”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
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|Venezia
|3
|9
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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