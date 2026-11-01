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INTERVISTE

Melis: “Noi abbiamo creduto in Maldini”

Published

2 ore ago

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Melis intervista Lazio Cagliari

Il direttore generale della squadra sarda, Stefano Melis, ha concesso un’intervista a DAZN prima di Lazio Cagliari, parlando di un giocatore che nel recente passato si è allenato a Formello.

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L’intervista con il dg Melis prima di Lazio Cagliari

“In Maldini noi abbiamo creduto fin da subito, vedevamo in lui un talento indubbio e cristallino. La partenza è di ottimo auspicio, il nostro è un gruppo giovane e di esperienza, ci son tanti nomi, da Fazzini a Caprile, ma anche Mendy”. 

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