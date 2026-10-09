INTERVISTE
Melli: “Gattuso è un uomo semplice, qualcun altro pontifica solo”
Un ritratto umano da parte del giornalista Franco Melli che ha raccontato così Gennaro Gattuso, i due si sono recentemente incontrati durante il Premio Colaucci e hanno trovato il tempo di scambiarsi alcuni pensieri in maniera reciproca: ecco cosa ha detto durante l’intervista per Radio Radio.
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Le parole di Melli nell’intervista sull’incontro con Gattuso al Premio Colalucci
Gli voglio bene. È uno di noi. È un uomo molto semplice, umile perfino. Gli voglio bene per come ha portato avanti la sua vita, tra tante difficoltà e tanti pregiudizi. Non ha mai un momento di vanità, non se la tira mai. È uno di noi, con tanto vissuto, tanto dolore e qualche soddisfazione. Questo gli ha conferito maturità e buon senso, a differenza di qualche altro che pontifica solo”.
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