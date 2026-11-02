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Melli: “Oggi è il giorno dei laziali! Isaksen è stato il migliore in campo in assoluto”

Published

1 ora ago

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Melli intervista vittoria Lazio

Franco Melli, nell’intervista rilasciata a Radio Radio, ha commentato la vittoria e il momento della Lazio con visibile entusiasmo.

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L’intervista a Melli sulla vittoria della Lazio

“Oggi è il giorno dei laziali, che sanno soffrire ma farcela sempre. È la decima giornata, la Lazio è da sola prima in classifica, con tre punti di vantaggio sull’Inter e quattro sulla Roma. E pensare che non è stata nemmeno la partita più bella della Lazio, anzi, probabilmente la meno bella. Non voglio dire brutta, anche se il primo tempo mi faceva orientare verso presentimenti non radiosi. Ma lo sono stati, perché viene premiata l’umiltà, la lealtà, l’onestà di Rino Gattuso“.

“Perché dico questo? Chi firma il gol della vittoria è Pinamonti, uno che non c’è stato quasi mai, uno che poteva saltare quando la Lazio stava trattando Icardi. Invece Rino Gattuso si è imposto: “Voglio Pinamonti!”.

“E questo suo secondo gol arriva al termine di una bellissima azione, cominciata sempre da Isaksen, migliore in campo in assoluto, proseguita poi con un lancio da una parte all’altra del campo, con Pedraza che la rimette in mezzo proprio per la testa di Pinamonti. È la fine del pomeriggio difficile: torna ancora a splendere il sole sul piccolo teatro di Rino Gattuso”.

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