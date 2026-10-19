Melli: “Questa Lazio merita un Olimpico pieno”

Franco Melli, in un’intervista andata in onda sulle frequenze di Radio Radio, ha commentato la vittoria della Lazio sulla Juventus e sull’Olimpico che è destinato a restare ancora vuoto: ecco le sue parole.

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Le parole di Melli nell’intervista su Juventus Lazio

“Abbiamo il film di questa partita davanti agli occhi, ma questa squadra merita uno stadio pieno in casa e fuori casa. Non ce ne frega niente di tutto questo mondo intossicato, non ce ne frega niente di Lotito. Ci interessa del gol straordinario di Isaksen, della stoccata finale di Dele Bashiru. La Juve ha una squadra inadeguata, ha avuto anche due occasioni ma Kolo Muani e Woltemade hanno sbagliato. Ma a parte questo si è vista solo la Lazio, Tavares ancora migliore in campo. Il secondo gol è un capolavoro di calcio, dall’apertura di 40 metri di Tavares allo stop di Isaksen, fino al gol. Io non so più che dire”.

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