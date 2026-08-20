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INTERVISTE

Melli: “La Lazio deve tornare una squadra normale, oggi va in campo qualcosa di indefinto”

Published

4 ore ago

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Melli intervista Lazio crisi

Il giornalista Franco Melli, intervenuto ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, ha parlato del momento di forte crisi che vive la Lazio, soprattutto dopo la sconfitta andata in scena all’Olimpico contro il Mantova in Coppa Italia. Ecco le sue parole.

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Le parole di Melli nell’intervista sulla Lazio

Franco Melli ha fotografato in modo impietoso la crisi della Lazio, evidenziando come in campo, ormai, va qualcosa di indefinito. Ecco le sue parole: “Oggi va in campo qualcosa che non si sa più che cos’è“. Poi, ben prima degli aspetti tecnici e tattici, il giornalista individua quello che è il vero problema: “Il primo passo è far tornare la Lazio una squadra normale, con ogni componente al proprio posto”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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