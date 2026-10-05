INTERVISTE
Melli: “Questa è l’Italia, si riprende Mancini e si premia Wanna Marchi”
Parole al vetriolo da parte del giornalista Franco Melli che ha ancora una volta avuto da dire circa gli sviluppi in FIGC che hanno portato Giovanni Malagò ai vertici e Roberto Mancini di nuovo alla guida dell’Italia: leggi qui la sua intervista per Radio Radio.
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Le parole di Melli nell’intervista sull’Italia di Mancini
“Dal punto di vista etico è orribile quello che hanno fatto: in tre ore Malagò ha cacciato Maldini, Leonardo e Pirlo. Allucinante quello che è successo. Non ti puoi presentare con Mancini che ha tradito gli italiani, l’altro giorno hanno premiato Wanna marchi e la figlia in Campidoglio ma questa è l’Italia. Anche chi ha le qualità e i numeri non entra mai perché i cambiamenti cambiano per non cambiare una mazza. Gattopardeschi”.
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