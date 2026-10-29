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Melli: “Ma che sta succedendo? Questa Lazio è come il Brasile”

Published

2 ore ago

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Franco Melli si è lasciato andare all’entusiasmo nel suo intervento ai microfoni di Radio Radio dopo il perentorio 6-2 della Lazio sul Sassuolo: biancocelesti paragonati al Brasile.

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Le parole entusiastiche di Melli dopo Sassuolo Lazio.

“Questo è il Brasile, no la Lazio! Ma che sta succedendo? Il povero Sassuolo è stato disintegrato e il migliore è stato Turati che ha parato due rigori. I migliori sono stati Isaksen e Noslin, che ha fatto due gol bellissimi. Il secondo poi è stato un vero capolavoro, una fucilata sotto la traversa. In questa partita la Lazio ha dovuto combattere con l’euforia, ora è arrivata a 22 gol ed è il secondo miglior attacco del campionato.

Siamo riusciti a vedere anche due parate di Mandas che non guastano, ma che ci dicono che è uno dei migliori portieri del campionato. La difesa si è concessa delle leggerezze, che in questo momento la gente deve perdonare. Tavares ha sbriciolato il Sassuolo dalla sua parte, così come Isaksen. I subentrati hanno fatto bene, a dimostrazione che la Lazio non è corta, ma che avrà il problema di trovare posto a Rovella”.

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