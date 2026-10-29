INTERVISTE
Melli: “Ma che sta succedendo? Questa Lazio è come il Brasile”
Franco Melli si è lasciato andare all’entusiasmo nel suo intervento ai microfoni di Radio Radio dopo il perentorio 6-2 della Lazio sul Sassuolo: biancocelesti paragonati al Brasile.
LEGGI ANCHE: Floriani non si ferma: rinnovo, laurea e il sogno nazionale
Le parole entusiastiche di Melli dopo Sassuolo Lazio.
“Questo è il Brasile, no la Lazio! Ma che sta succedendo? Il povero Sassuolo è stato disintegrato e il migliore è stato Turati che ha parato due rigori. I migliori sono stati Isaksen e Noslin, che ha fatto due gol bellissimi. Il secondo poi è stato un vero capolavoro, una fucilata sotto la traversa. In questa partita la Lazio ha dovuto combattere con l’euforia, ora è arrivata a 22 gol ed è il secondo miglior attacco del campionato.
Siamo riusciti a vedere anche due parate di Mandas che non guastano, ma che ci dicono che è uno dei migliori portieri del campionato. La difesa si è concessa delle leggerezze, che in questo momento la gente deve perdonare. Tavares ha sbriciolato il Sassuolo dalla sua parte, così come Isaksen. I subentrati hanno fatto bene, a dimostrazione che la Lazio non è corta, ma che avrà il problema di trovare posto a Rovella”.
@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE20 ore ago
Le prestazioni di Isaksen non passano inosservate: possibile rinnovo fino al 2030
-
NOTIZIE2 ore ago
Rinnovo Floriani Mussolini, ci siamo: la data prevista per la firma
-
BIGLIETTI LAZIO2 giorni ago
Sassuolo Lazio, una caterva umana al Mapei: invasione di 10mila laziali
-
NOTIZIE2 giorni ago
Probabili formazioni Sassuolo Lazio: potrebbe esserci una sola novità