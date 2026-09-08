Melli: “Non mi sono mai divertito così tanto: questa Lazio è fortissima!”

Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha rilasciato un’intervista a dir poco entusiasta, nella quale ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della squadra contro l’Udinese e sulla terza vittoria consecutiva della Lazio.

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L’intervista di Melli sulla terza vittoria della Lazio

“Non mi ero mai divertito così tanto. Abbiamo vinto grazie a un giocatore buttato via dall’Inter che ti fa un gol del genere e da un altro schifato dalla Fiorentina! L’Udinese è crollata davanti a una Lazio fortissima psicologicamente e atleticamente! Non so più che dire, ma il calcio è meraviglioso”.

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