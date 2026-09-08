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INTERVISTE

Melli: “Non mi sono mai divertito così tanto: questa Lazio è fortissima!”

Published

3 ore ago

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La Lazio esulta al gol di Frattesi

Ai microfoni di Radio Radio, Franco Melli ha rilasciato un’intervista a dir poco entusiasta, nella quale ha espresso il suo pensiero sulla prestazione della squadra contro l’Udinese e sulla terza vittoria consecutiva della Lazio.

Leggi anche: “Mattei: “Dopo il gol, solo la Lazio in campo. Lotta con l’Atalanta per il settimo posto

L’intervista di Melli sulla terza vittoria della Lazio

“Non mi ero mai divertito così tanto. Abbiamo vinto grazie a un giocatore buttato via dall’Inter che ti fa un gol del genere e da un altro schifato dalla Fiorentina! L’Udinese è crollata davanti a una Lazio fortissima psicologicamente e atleticamente! Non so più che dire, ma il calcio è meraviglioso”.

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9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
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