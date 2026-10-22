Melli: “I tifosi dovrebbero andare in pellegrinaggio a Formello in ginocchio!”

Franco Melli, raggiunto in un’intervista dai microfoni di Radio Radio, si è schierato apertamente dalla parte di Lotito contro i tifosi in protesta: anziché contestare il presidente, i laziali dovrebbero andare in ginocchio a Formello!

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Le parole di Melli nell’intervista su Lotito e la protesta dei tifosi

“Da mesi stiamo raccontando questa situazione, ma riusciamo a metterci nello stato d’animo di Lotito? Io nelle sue parole ci vedo un disperato bisogno di protezione, di affermare a suo modo una libertà che gli è concessa dal fatto di essere presidente e di fare ciò che vuole con la sua squadra. Lotito ha subito minacce, il disprezzo della gente, i cori allo stadio… come possiamo a cuor leggero continuare a dire che la colpa è di Lotito perché insulta i suoi tifosi? Abbagliato dalla partita contro la Juventus, un caso unico della storia, anche io ho detto che questa squadra meriterebbe lo stadio pieno ogni volta”.

Sul pellegrinaggio dei tifosi

“Questa è una squadra prima in classifica e senza soldi. I tifosi dovrebbero andare in ginocchio a Formello, in pellegrinaggio! Pensavate che la Lazio fosse prossima al disastro. Per me Lotito è un fantasma, dico solo che chiunque si sarebbe difeso dopo aver subito insulti, disprezzo e tutte le cose peggiori di questo mondo”.

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