Mellone: “Amore smisurato dei tifosi, ma con la società non c’è via d’uscita”

Il giornalista Angelo Mellone ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei per parlare dell’ inizio di stagione della Lazio e della protesta verso Lotito.

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L’intervista di Mellone sulla Lazio e su Lotito

Sulla Lazio

“La Lazio sta facendo qualcosa di eccellente. Non è solo una questione di punteggio, ma anche di grande qualità di gioco e di concentrazione di squadra. Per paradosso, tutto quello che riguarda ciò che è intorno alla squadra non ha intaccato la certezza che comunque c’è un amore smisurato da parte dei tifosi. Sia da parte dei pochi che vanno allo stadio, così come dei tanti che liberamente stanno scegliendo di non andare per proseguire una contestazione pacifica. Stanno regalando una sorta di stupefazione, di meraviglia per quello che accade. Dopo aver metabolizzato tutto, i giocatori hanno capito di dover giocare in questa situazione. La forza che la tifoseria laziale sta esprimendo in trasferta, ha fatto capire ai giocatori che comunque vada saremo con loro. Senza ipnotici ed antidepressivi”.

Sulla protesta

“Se un abnorme maggioranza di persone sono convinte che tu non abbia ragione, a fronte della sua convinzione di essere nella ragione, non c’è via d’uscita. Qui non essere bambini offesi, ma adulti insultati. Se ci fosse un barlume di speranza di trovare un punto di mediazione, il tentativo sarebbe fatto. Ma non c’è la volontà, non c’è nessuna intenzione di farlo da parte di chi dovrebbe avere l’intelligenza, anche ecomica, di farlo. Quindi, se ne prende atto”.

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