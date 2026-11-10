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INTERVISTE

Mellone: “Questa Lazio ha fame, dobbiamo essere orgogliosi”

Published

32 minuti ago

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Mellone intervista orgogliosi Lazio

Il giornalista Angelo Mellone è tornato a parlare su Radiosei: nell’intervista di oggi invitato tutti i tifosi, malgrado le difficoltà, ad essere orgogliosi di quello che stanno facendo i calciatori della Lazio.

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Le parole di Mellone nell’intervista sulla Lazio: c’è da essere orgogliosi

“La Lazio ed i propri tifosi sono passati dall’incredulità per ciò che stava avvenendo alla delusione di non aver vinto a Napoli. Significativo. Direi che dobbiamo essere orgogliosi, leggendo anche le previsioni su alcuni giornali di una Lazio che lì non ha i titoli per restarci. C’è ma non dovrebbe esserci ed io mi auguro che la squadra continui a smentire questa proiezione. Questa Lazio e questa classifica non gli rientra negli schemi, è una squadra annunziana che sfida il vangelo già scritto delle classifiche già pre-compilate ad inizio campionato. E’ dove non dovrebbe essere, sta rompendo un meccanismo consolidato. Molto bello, è una fame che contagia, un buon umore che mi auguro possa proseguire.

Mellone sulla contestazione

“I giocatori sanno che la contestazione non li riguarda, anzi. Ogni iniziativa è volta a dimostrare che sono davvero in connubio. Una comunità ribelle ed una compagine ribelle che si uniscono e lottano comunque per lo stesso obiettivo. Per paradosso, avendo messo la maggioranza di tifosi che disertano l’Olimpico nella condizione di spiegare costantemente alla squadra le motivazioni del democratico e grave dissenso, si è creata la condizione di portare la squadra stessa a giocare con la massima serenità. Non c’è la percezione dell’assenza emotiva”.

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