Meluso: “Gattuso ha ridato dignità a calciatori che sembravano di secondo piano”

Il direttore sportivo Mauro Meluso ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio nella quale tra i temi toccati si è soffermato anche sulla Lazio.

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Le parole di Meluso sulla Lazio

“Gattuso ha ridato dignità a calciatori che sembravano di secondo piano come Taylor, che avevo trattato quando ero a Napoli. Anche Isaksen e altri. Alla lunga alla Lazio però mancano i ricambi, lo dico con affetto visto che sono cresciuto da calciatore biancoceleste.”

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