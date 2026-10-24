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INTERVISTE

Meluso: “Gattuso ha ridato dignità a calciatori che sembravano di secondo piano”

Published

55 minuti ago

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Il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso Lazionews.eu

Il direttore sportivo Mauro Meluso ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio nella quale tra i temi toccati si è soffermato anche sulla Lazio.

Leggi Anche: Delio Rossi: “Gattuso? L’uomo giusto al posto giusto. Ha il sacro fuoco dentro”

Le parole di Meluso sulla Lazio

“Gattuso ha ridato dignità a calciatori che sembravano di secondo piano come Taylor, che avevo trattato quando ero a Napoli. Anche Isaksen e altri. Alla lunga alla Lazio però mancano i ricambi, lo dico con affetto visto che sono cresciuto da calciatore biancoceleste.”

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