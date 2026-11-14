Mendieta: “Sono contento del primo posto”

Gaizka Mendieta è stato una meteora alla Lazio, ma ha scritto la storia con il suo Valencia e per due volte gli è stato consegnato il premio di miglior centrocampista della Champions; in un’intervista per il sito di Gianluca Di Marzio, l’ex calciatore ha parlato della classifica attuale dei biancocelesti.

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L’intervista a Mendieta sulla classifica della Lazio

“Dopo il ritiro avevo tante idee, mi sono divertito. Continuo a parlare di calcio, a volte a gioco partite benefiche: mi piace il pensiero di poter trasmettere ancora qualcosa. Incontro i tifosi, parlo in TV e agli eventi. Cerco sempre di continuare a imparare”.

“La musica l’ho messa da parte, ma a volte suono ancora. È una passione che ho sempre avuto: ho comprato molte cassette, poi CD. In casa sono pieno di vinili. Il mio background è metal. Poi ho allargato: rock americano, indie, soul, pop. Dagli anni ’50 a oggi. Sono un DJ old school: la canzone è la protagonista, non il DJ. Mi piace suonare con i vinili, anche se non è sempre pratico o possibile. Non preparo il set a casa e non suono con l’USB e il computer: non è quello che mi piacerebbe ascoltare. Il pubblico più grande? Al mio primo set, varie migliaia di persone: era un festival molto importante”.

Mendieta sulla Lazio di oggi

“Sono molto contento per il primo posto in campionato. Undici partite senza mai perdere, wow. Sono molto grato ai tifosi per come mi hanno accolto e per come mi hanno salutato quando sono andato via. Alla Lazio posso solo augurare il meglio”.

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