Mendieta: “Non è vero che Mancini non mi voleva, decise il club”

In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, l’ex centrocampista biancoceleste Gaizka Mendieta ha parlato della Lazio e di Roberto Mancini, che la allenava quando lo spagnolo era a Roma e, secondo molti, è stato colui che ha scelto di cederlo.

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Mendieta, in un’intervista, ha parlato della Lazio e di Roberto Mancini

“Arrivai in agosto per tutti quei soldi e già a novembre mi chiedevano se me ne volessi andare a gennaio. La mia testa non ha mai pensato ai 90 miliardi. Avevo un’altra ossessione: vincere la Champions League. Con il senno di poi, non c’è stata abbastanza pazienza, da parte mia e da parte della Lazio. Non è vero che Mancini non mi voleva, è solo che il club decise di mandarmi via”.

“Sono felice per Roberto, è una persona onesta. Se fossi rimasto alla Lazio, sono sicuro, ci saremmo trovati molto bene. Sia Mancini sia i tifosi furono molto corretti con me”.

Mendieta sulle prospettive per la Lazio di quest’anno

“Difficile restare primi. C’è molta competizione: Milan, Inter, Roma. Tante squadre. I risultati li guardo sempre e provo ancora affetto per i colori biancocelesti”.

Mendieta sul mercato del 2001

“Ero vicino al Milan, nel 2001. Poi Zidane andò al Real Madrid e scatenò un domino. Nedved alla Juve al suo posto, io alla Lazio. Il Milan prese Rui Costa”.

Mendieta su Gattuso

“Non era comodo affrontare Rino… Con lui sapevi esattamente a cosa andavi incontro, l’alternativa era tra dare tutto e perdere”.

Mendieta sugli stipendi nel calcio

“Sono cifre enormi, ma se guardate quanti soldi girano nel calcio, credo che i calciatori abbiano diritto a una delle fette più grandi della torta”.

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