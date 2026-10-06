INTERVISTE
Mezzaroma: “Olimpico? Sarà all’avanguardia e sostenibile”
In un’intervista riportata da ANSA, Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, ha commentato il progetto di riqualificazione dello stadio Olimpico, inserito nella lista dei candidati ad ospitare la fase finale di EURO 2032: ecco le sue parole.
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Le parole di Marco Mezzaroma nell’intervista sul progetto di riqualificazione dell’Olimpico
“Un grande progetto non si misura soltanto dall’ambizione della meta, ma dalla solidità delle fondamenta e dalla capacità di fare sistema e l’intervento sullo Stadio Olimpico dimostra come lo sport in Italia sia un motore industriale straordinario, capace di attrarre investimenti, generare valore e autofinanziarsi con una visione rigorosa di lungo periodo, come confermano i nostri piani economico-finanziari”.
Sulle emozioni dell’Olimpico
“L’Olimpico è la casa dello sport azzurro e un contenitore di emozioni, non solo sportive: con questo intervento amplia la propria capacità di accogliere e di coinvolgere pubblico e tifosi, con spazi e servizi pensati per vivere lo stadio come un’esperienza completa. Uno stadio più moderno e più aperto attrae grandi eventi sportivi, musicali e di intrattenimento”.
Ancora sul progetto
“Questo progetto è frutto di un lavoro di squadra esemplare che dimostra come quando le istituzioni vanno nella stessa direzione, le grandi sfide del Paese diventano traguardi concreti. Non prepariamo soltanto l’Italia a un grande appuntamento internazionale, ma consegniamo alla Capitale e a tutto il Paese un’infrastruttura all’avanguardia e sostenibile, capace di produrre ricchezza, indotto ed energia positiva per i prossimi anni”.
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