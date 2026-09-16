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Mieli: “Indagine? Strano movimento capeggiato da un giornale di Angelucci”

Published

5 ore ago

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Mieli intervista indagine aggiotaggio Lazio

Paolo Mieli, dopo aver detto che la questione Lotito finirà sul tavolo di Giorgia Meloni, sempre a Radio 24 ha parlato dell’indagine della Procura di Roma per aggiotaggio che vede il patron biancoceleste come presunta vittima. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mieli nell’intervista sull’indagine per aggiotaggio

“Inchiesta sulle pressioni per vendere la Lazio di Lotito. Coinvolti Masi e Bisignani e i vertici della Banca del Fucino. Strano movimento capeggiato da un giornale di Angelucci, come Lotito parlamentare di destra, incitamento ai tifosi a non andare allo stadio”.

Poi ancora: “Ho notato che i giornali di Angelucci sottovalutano l’inchiesta sulla Lazio, credo che in totale autonomia il direttore del Tempo Capezzone non dia grande risalto alla notizia. Invece è una botta decisiva alla Lazio”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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