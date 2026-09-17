INTERVISTE
Mieli: “Nella destra la faida laziale è incredibile. Lotito ha dato il suo telefono alla Procura”
Il giornalista Paolo Mieli, nel corso di un’intervista a Radio 24, è tornato a parlare della faida politico-tifosa interna alla Lazio e al centrodestra e dell’indagine per aggiotaggio della Procura di Roma.
Leggi anche: Lotito: “Penso solo al bene della Lazio. Scuse ai tifosi? Solo per una cosa!”
Le parole di Mieli nell’intervista sulla Lazio e l’indagine per aggiotaggio
“Nella destra la faida laziale è incredibile. Ribadisco che io leggo i giornali che parlano di una possibile manovra di aggiotaggio. Lotito ha consegnato il suo telefono all’autorità giudiziaria, ha fatto quello che un politico non fa mai, ha detto giudicate voi”.
Sulla manovra a destra
“Qualche giornale inizia a insinuare che il vero scopo di questa manovra a destra sulla Lazio non è l’aggiotaggio, ma è quella di impedire la ricandidatura di Lotito così da non ritrovarselo in Parlamento”.
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