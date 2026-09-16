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INTERVISTE

Mieli: “La questione Lotito resta aperta nel centrodestra”

Published

3 ore ago

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Mieli intervista Lotito intervento centrodestra

Paolo Mieli ha parlato del possibile intervento del centrodestra, e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sulla questione relativa alla Lazio e al suo presidente, il senatore Claudio Lotito: ecco le sue parole in un’intervista concessa a Radio 24 News.

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Le parole di Mieli nell’intervista su Lotito e l’intervento del centrodestra

“La questione della Lazio finirà sul tavolo di Giorgia Meloni che per adesso la evita. Lotito ha dietro la famiglia Berlusconi, fu Silvio a dargli una mano a prendere la Lazio. Questione resta aperta nel centrodestra”. 

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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