INTERVISTE
Mieli: “La questione Lotito resta aperta nel centrodestra”
Paolo Mieli ha parlato del possibile intervento del centrodestra, e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sulla questione relativa alla Lazio e al suo presidente, il senatore Claudio Lotito: ecco le sue parole in un’intervista concessa a Radio 24 News.
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Le parole di Mieli nell’intervista su Lotito e l’intervento del centrodestra
“La questione della Lazio finirà sul tavolo di Giorgia Meloni che per adesso la evita. Lotito ha dietro la famiglia Berlusconi, fu Silvio a dargli una mano a prendere la Lazio. Questione resta aperta nel centrodestra”.
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