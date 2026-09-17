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Mieli: “Scopo manovra a destra non è aggiotaggio, ma impedire la ricandidatura di Lotito”

Published

3 ore ago

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Paolo Mieli, nel corso della sua intervista a Radio 24, ha rivelato anche ciò che molti giornali di destra stanno incominciando a far trapelare: la vera manovra sulla Lazio non sarebbe l’aggiotaggio, ma impedire la ricandidatura di Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mieli nell’intervista su Lotito

“Qualche giornale inizia a insinuare che il vero scopo di questa manovra a destra sulla Lazio non è l’aggiotaggio, ma è quella di impedire la ricandidatura di Lotito così da non ritrovarselo in Parlamento”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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