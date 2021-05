Milan, Pioli: “Con la Lazio non ho affrontato di petto alcune dinamiche”

- Advertisement -

STEFANO PIOLI MILAN – Tanti allenatori hanno cambiato squadra in questa settimana. Un vero e proprio valzer di panchine per le big, fatta eccezione per l’Atalanta e il Milan. Proprio i rossoneri, guidati da Stefano Pioli, torneranno in Champions League dopo 7 lunghi anni. L’ex Lazio si è raccontato sulle pagine di La Repubblica.

Stefano Pioli a La Repubblica

«Qui il secondo l’ho già scavallato, allora non affrontai di petto alcune dinamiche di gruppo. Da lì ho smesso di mediare, a costo di decisioni impopolari. Sarà la mia prima Champions. È una crescita continua: la passione mi permette di essere curioso, voglioso di migliorare. Mi sento completo. Ma ho voglia di cimentarmi contro i più grandi allenatori».