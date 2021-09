Milan, Pioli parla delle condizioni di Ibrahimovic

- Advertisement -

MILAN LAZIO PIOLI IBRAHIMOVIC – Intervenuto all’evento “Campioni sotto le stelle” di Biella, il tecnico rossonero, ed ex allenatore della Lazio, Stefano Pioli, ha parlato delle condizioni di Zlatan Ibrahimovic in vista della sfida di San Siro di domenica prossima. Ecco le sue parole.

Pioli sulle condizioni di Ibrahimovic in vista di Milan-Lazio

“Con Zlatan è facile andare d’accordo: siamo due persone molto dirette, ci diciamo quello che pensiamo e quando ci confrontiamo abbiamo sempre come primo obiettivo il bene della squadra. Zlatan non lo ammetterà mai ma è il primo a prendersi le proprie responsabilità perché è una persona di un’intelligenza e di una simpatia estrema. Sicuramente ci ha fatto crescere molto e darà ancora tanto per il Milan. I veri tempi di recupero? Si sta allenando bene, se continua così ci sarà contro la Lazio“.

Sulle ambizioni del Milan

“Quello che sto allenando, come ho spiegato anche ai giocatori, è il Milan più forte che ho mai allenato. I giocatori sono cresciuti tanto e sono più consapevoli e individualmente più forti. In Italia sono tutte potenzialmente forti: Inter, Juventus, Roma, Napoli, Atalanta e Lazio, noi compresi. Adesso però arriveranno le coppe, che porteranno via energie a qualche squadra. Noi dobbiamo provare a vincere ogni singola partita, poi alla fine vedremo dove saremo riusciti ad arrivare”.