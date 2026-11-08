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INTERVISTE

Milinkovic-Savic: “Dobbiamo restare uniti ed essere consapevoli che giochiamo in casa”

Published

3 ore ago

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Palloni su un campo di allenamento Lazionews.eu

Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida del Maradona contro la Lazio.

Leggi Anche: Gattuso: “Oggi per noi è una grande prova. Dobbiamo stare attenti alle ripartenze”

Le parole di Milinkovic-Savic nell’intervista prepartita di Napoli-Lazio

“Dobbiamo essere consapevoli che si gioca in casa. Il calcio è per i tifosi e dobbiamo fare di tutto per renderli felici. Cosa ci ha detto mister Allegri? Di essere sereni e concentrati. Dobbiamo stare uniti”.

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14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 8 10
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