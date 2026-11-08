Milinkovic-Savic: “Dobbiamo restare uniti ed essere consapevoli che giochiamo in casa”

Il portiere del Napoli Vanja Milinkovic-Savic ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn nel prepartita della sfida del Maradona contro la Lazio.

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Le parole di Milinkovic-Savic nell’intervista prepartita di Napoli-Lazio

“Dobbiamo essere consapevoli che si gioca in casa. Il calcio è per i tifosi e dobbiamo fare di tutto per renderli felici. Cosa ci ha detto mister Allegri? Di essere sereni e concentrati. Dobbiamo stare uniti”.

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