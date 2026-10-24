Mimun: “Devo ricredermi sul mercato estivo. Parma? Dobbiamo confermarci ad ogni costo”

Clemente Mimun, direttore del TG5 e noto tifoso biancoceleste ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Messaggero in vista della gara tra Lazio e Parma di questa sera.

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Le parole di Mimun: dal mercato estivo al Parma

Sul calciomercato estivo della Lazio

“Devo ricredermi. La campagna acquisti che ci sta ha fatto storcere la bocca, e temere addirittura la retrocessione, si sta rivelando un’operazione oculata.”

Sulla squadra

“Segnano in diversi e si prendono pochi gol. Roba seria.”

Sul Parma

“Dobbiamo confermarci ad ogni costo e non cominciare a fare i supponenti. Proprio con le squadre in difficoltà si rischia lo scivolone. Classifica? Impossibile dire quanto staremo in alta quota, però quassù si respira proprio buona aria.”

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