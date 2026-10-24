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INTERVISTE

Mimun: “Devo ricredermi sul mercato estivo. Parma? Dobbiamo confermarci ad ogni costo”

Published

2 ore ago

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I giocatori della Lazio festeggiano un gol segnato Lazionews.eu

Clemente Mimun, direttore del TG5 e noto tifoso biancoceleste ha concesso un’intervista ai microfoni de Il Messaggero in vista della gara tra Lazio e Parma di questa sera.

Leggi Anche: Gattuso attende il Parma: i precedenti contro i crociati

Le parole di Mimun: dal mercato estivo al Parma

Sul calciomercato estivo della Lazio

“Devo ricredermi. La campagna acquisti che ci sta ha fatto storcere la bocca, e temere addirittura la retrocessione, si sta rivelando un’operazione oculata.”

Sulla squadra

“Segnano in diversi e si prendono pochi gol. Roba seria.”

Sul Parma

“Dobbiamo confermarci ad ogni costo e non cominciare a fare i supponenti. Proprio con le squadre in difficoltà si rischia lo scivolone. Classifica? Impossibile dire quanto staremo in alta quota, però quassù si respira proprio buona aria.”

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4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 7
9 Juventus 11 7
10 Napoli 10 7
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Sassuolo 8 7
14 Monza 7 8
15 Bologna 5 7
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
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