L'ex Minala: "La polemica sulla mia età mi ha frenato la carriera"

MINALA INTERVISTA LAZIO- Joseph Minala, ex della Lazio oggi allo Sliema Wandererers a Malta, ha raccontato al Daily Mail le controverse situazioni legate alle polemiche riguardo la sua età. Classe 1996, infatti, fu accusato di aver falsificato i propri documenti, per abbassare la propria età addirittura da 42 a 17 anni. Le indagini, per la cronaca, dimostrarono l'infondatezza delle accuse. Ecco le sue parole nell'intervista.

Le parole di Minala nell' intervista sullo scandalo alla Lazio

"Ero molto giovane e non potevo sapere né prevedere la risonanza che avrebbe avuto. Sono convinto che questa polemica abbia frenato la mia carriera. Mi aspettavo di più? Sicuramente. Ogni volta che sono andato in prestito ho sempre fatto delle belle stagioni, ma non ho mai avuto le stesse occasioni degli altri alla Lazio".