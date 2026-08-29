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INTERVISTE

Mirra: “Lotito ha portato due giocatori importanti. Gattuso? Opzione a scatola chiusa”

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47 minuti ago

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Mirra intervista Lazio Lotito Gattuso mercato

Vincenzo Mirra, intervenuto nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Radiosei, si è soffermato sulla rosa della Lazio e sul ruolo di Gattuso per superare questa fase delicata. Ecco le sue parole.

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Le parole di Mirra nell’intervista sulla Lazio

“La Lazio, per le condizioni in cui si trovava, è riuscita a portare un paio di giocatori importanti. Ovvio che parliamo di questa Lazio, di una dimensione diversa. Questi calciatori fino a qualche anno fa non sarebbero stati considerati dalla Lazio. Io come sempre, sono comunque fiducioso“.

Mirra su Gattuso

“Gattuso qualcosa nella sua carriera ha fatto, non sempre s’è trovato al posto giusto nel momento giusto. Credo che l’opzione Lazio Gattuso l’abbia presa anche a scatola chiusa. Per questa Lazio Gattuso è l’allenatore giusto, per traghettare il gruppo. Serve qualcuno anche pronto alla battaglia, si erano fatti nomi di tecnici giovani che non mi convincevano. Tatticamente è partito con la linea a quattro in difesa, non so se per convinzione. Credo si debba aspettare la fine del mercato per capire se questa sarà la soluzione definitiva. Bisogna aspettare, purtroppo c’è il mercato aperto a campionato iniziato, una pessima abitudine da cui non ci si vuole staccare”.

Mirra su Lazio-Genoa

“Col Genoa, così come le altre partite prima della sosta, ci diranno l’andamento della squadra. Si tira una linea per capire quale sarà il ruolo della Lazio in campionato. Ovvero capire se si può fare qualcosa in più o vivere nella mediocrità”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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