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COPPA ITALIA

Mantova, Modesto: “Stiamo vivendo un sogno, questi ragazzi se lo meritano”

Published

1 ora ago

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Modesto intervista Lazio Mantova Coppa Italia agosto 2026

Il tecnico dei lombardi, Francesco Modesto, al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Modesto a Mediaset nell’intervista postpartita di Lazio Mantova

“Siamo stati bravi nel soffrire, hanno avuto palle gol, però mi è piaciuto il saper soffrire e il restare uniti. Il nostro campionato in ogni caso comincerà sabato, non voglio spegnere gli entusiasmi ma dobbiamo restare concentrati. Abbiamo tanti ragazzi giovani, molti venuti dalla C, molti dall’estero, ma riusciremo a fare tutto”.

Modesto sulla prestazione del Mantova

“Lo spirito che hanno questi ragazzi e quello che hanno i nuovi, a noi serve. Il campionato di Serie B è lungo, tosto, e lavorare contro giocatori di questo livello ti insegna molto. Sono contento, contentissimo, so come vivono la gara e questo è l’atteggiamento che mi piace. Anche nelle difficoltà ci siamo saputi difendere bene”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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