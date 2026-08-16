Mantova, Modesto: “Stiamo vivendo un sogno, questi ragazzi se lo meritano”

Il tecnico dei lombardi, Francesco Modesto, al termine della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Mantova, ha risposte alle domande dei giornalisti nelle consuete interviste del postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Modesto a Mediaset nell’intervista postpartita di Lazio Mantova

“Siamo stati bravi nel soffrire, hanno avuto palle gol, però mi è piaciuto il saper soffrire e il restare uniti. Il nostro campionato in ogni caso comincerà sabato, non voglio spegnere gli entusiasmi ma dobbiamo restare concentrati. Abbiamo tanti ragazzi giovani, molti venuti dalla C, molti dall’estero, ma riusciremo a fare tutto”.

Modesto sulla prestazione del Mantova

“Lo spirito che hanno questi ragazzi e quello che hanno i nuovi, a noi serve. Il campionato di Serie B è lungo, tosto, e lavorare contro giocatori di questo livello ti insegna molto. Sono contento, contentissimo, so come vivono la gara e questo è l’atteggiamento che mi piace. Anche nelle difficoltà ci siamo saputi difendere bene”.

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