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Moggi, il retroscena: “Solo io e Cragnotti sapevamo, ecco come presi Nedved”

Published

2 ore ago

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Moggi intervista acquisto Nedved Lazio Cragnotti

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi ha ricordato di quando ha acquistato Pavel Nedved dalla Lazio di Sergio Cragnotti: ecco le sue parole.

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Le parole di Moggi nell’intervista sull’acquisto di Nedved dalla Lazio

“Florentino Perez mi chiese se poteva dire che avrebbe comprato Zidane. Io gli risposi che non lo avremmo mai venduto, ma nella mia mente avevo già deciso di farlo. Su Nedved invece lo sapevamo soltanto io e Cragnotti. Lo avevo già comprato e lui non lo sapeva”.

“Gli dissi che gli avrei mandato un aereo privato. Non avrebbe saputo niente nessuno. Se Torino gli fosse piaciuta, avrebbe detto sì, altrimenti sarebbe tornato a casa. Da lì avvisai tutti i giornalisti, le televisioni. Quando Pavel arrivò a Torino trovò sulla scaletta dell’aereo cinquanta persone che volevano intervistarlo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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