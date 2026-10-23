Moggi: “La Lazio è prima giocando bene, oltre a Gattuso il merito è di Lotito e Fabiani”

Luciano Moggi ha commentato l’inizio di campionato di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio, dando i meriti anche ai dirigenti della società biancoceleste, Lotito e Fabiani durante un’intervista ai microfoni di Radio Radio. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Moggi sulla Lazio e su Gattuso

“È qualcosa di miracoloso rispetto all’inizio del campionato, quando tutti la davano come una squadra che poteva anche retrocedere. È prima giocando bene, e il merito di Lotito e Fabiani c’è tutto. È una squadra di carattere, che si sacrifica dal primo all’ultimo minuto, anche nella riconquista della palla. Da non trascurare il merito di Gattuso: è credibile nello spogliatoio e tutti lo seguono. Oltre alle qualità tecniche, ha quella di non darsi mai per vinto”.

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