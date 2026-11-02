INTERVISTE
Moggi: “Contro il Cagliari la Lazio ha giocato male, ma è il risultato che conta”
Luciani Moggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb radio parlando della vittoria della Lazio contro il Cagliari. Ecco le sue parole.
Leggi anche: Rambaudi: “Primo posto? L’obiettivo è sempre l’Europa”
L’intervista di Moggi su Lazio Cagliari
“Ha vinto non con un gran gioco ma l’importante è vincere. Questa Lazio ha qualità e dà tutto per vincere e non perdere la partita. Danno tutto per il proprio allenatore”
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|Pt
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|28
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|3
|Roma
|24
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|5
|9
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|5
|9
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|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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