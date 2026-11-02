Moggi: “Contro il Cagliari la Lazio ha giocato male, ma è il risultato che conta”

Luciani Moggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb radio parlando della vittoria della Lazio contro il Cagliari. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Moggi su Lazio Cagliari

“Ha vinto non con un gran gioco ma l’importante è vincere. Questa Lazio ha qualità e dà tutto per vincere e non perdere la partita. Danno tutto per il proprio allenatore”

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