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INTERVISTE

Moggi: “Contro il Cagliari la Lazio ha giocato male, ma è il risultato che conta”

Published

1 ora ago

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Moggi intervista Lazio Cagliari

Luciani Moggi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb radio parlando della vittoria della Lazio contro il Cagliari. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Rambaudi: “Primo posto? L’obiettivo è sempre l’Europa”

L’intervista di Moggi su Lazio Cagliari

“Ha vinto non con un gran gioco ma l’importante è vincere. Questa Lazio ha qualità e dà tutto per vincere e non perdere la partita. Danno tutto per il proprio allenatore”

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14 Lecce 9 9
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