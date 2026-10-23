Dr. Monachino: “Cancellieri reintegrato, su Gudmudsson tempi diversi. Per Rovella…”

Il dottor Pietro Monachino, intervenuto ai microfoni ufficiali della Lazio, ha parlato degli infortunati in casa biancoceleste, facendo il punto della situazione: ecco le sue dichiarazioni in merito.

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Le parole del dr. Monachino nell’intervista sugli infortunati in casa Lazio

“Sia Rovella che Marusic stanno proseguendo il loro lavoro per come avevamo prestabilito. Stanno andando bene entrambi, siamo contenti, oggi sono già in campo. Stanno lavorando a parte, ma in campo. Le nostre previsioni si stanno consolidando, siamo molto fiduciosi. Abbiamo preso i tempi giusti e, al momento, siamo in una situazione di progressione. Entrambi avevano lesioni diverse ma delicate, quindi fin qui molto bene. La filosofia delle prudenza è figlia di uno staff tecnico molto collaborante, ci ascolta e condivide le nostre scelte. Con giocatori e staff condividiamo il percorso”.

Monachino su Gudmundsson

“Gudmundsson ha fatto gli esami lunedì, la frattura sta consolidando bene e ha iniziato una fase di recupero attiva. Oggi proveremo a portarlo in campo per vedere come corre, ma sempre ovviamente con il rispetto del dolore. Con risonanza e tac abbiamo controllato sia parte molla che ossea e il recupero sta andando molto bene. Nel suo caso c’era una combinazione di lesione ossea e molla, quindi un po’ più complicato, ma il tutto sta procedendo bene. Lui andrà protetto nel giocare, ma l’obiettivo era di avere in queste quattro settimane il suo ritorno in campo”.

Monachino su Cancellieri

“C’è il recupero di Cancellieri, come avevamo detto. Si è allenato tutta la settimana quindi è a tutti gli effetti reintegrato completamente in rosa”.

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