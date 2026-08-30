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INTERVISTE

Montano: “La tripletta è una grande soddisfazione”

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4 ore ago

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Tommaso Montano, attaccante della Lazio Primavera, è stato grande protagonista nella vittoria dei suoi contro l’Albinoleffe, con una tripletta personale: Al termine della gara il giocatore biancoceleste è stato intervistato dai canali ufficiali del club.

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L’intervista a Tommaso Montano dopo la sua tripletta

“Sicuramente c’è grande soddisfazione personale, ma ciò che conta di più è stato l’impegno della squadra che ha portato a questo ottimo risultato. È una delle giornate più belle per noi, lo scorso anno è stato difficile e iniziando da capo quest’anno, con la fiducia di mister e staff, fare tripletta alla seconda giornata dà una bella soddisfazione”. 

Montano sul gruppo

“Siamo un gruppo molto unito, che si sostiene a vicenda. Siamo stati bravissimi in un momento di difficoltà a ribaltare la situazione, andare a segno e avere la strada spianata. Ci godiamo quanto abbiamo, poi da lunedì inizia una nuova settimana: testa bassa e lavorare per la nuova sfida”.

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