INTERVISTE
Montano: “La tripletta è una grande soddisfazione”
Tommaso Montano, attaccante della Lazio Primavera, è stato grande protagonista nella vittoria dei suoi contro l’Albinoleffe, con una tripletta personale: Al termine della gara il giocatore biancoceleste è stato intervistato dai canali ufficiali del club.
Leggi anche: Punzi: “È stato il nostro approccio a farci vincere”
L’intervista a Tommaso Montano dopo la sua tripletta
“Sicuramente c’è grande soddisfazione personale, ma ciò che conta di più è stato l’impegno della squadra che ha portato a questo ottimo risultato. È una delle giornate più belle per noi, lo scorso anno è stato difficile e iniziando da capo quest’anno, con la fiducia di mister e staff, fare tripletta alla seconda giornata dà una bella soddisfazione”.
Montano sul gruppo
“Siamo un gruppo molto unito, che si sostiene a vicenda. Siamo stati bravissimi in un momento di difficoltà a ribaltare la situazione, andare a segno e avere la strada spianata. Ci godiamo quanto abbiamo, poi da lunedì inizia una nuova settimana: testa bassa e lavorare per la nuova sfida”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Milan
|6
|2
|2
|Juventus
|6
|2
|3
|Udinese
|4
|2
|4
|Roma
|3
|1
|5
|Inter
|3
|1
|6
|Napoli
|3
|1
|7
|Lecce
|3
|1
|8
|Atalanta
|3
|1
|9
|Cagliari
|3
|1
|10
|LAZIO
|3
|1
|11
|Frosinone
|3
|2
|12
|Sassuolo
|3
|2
|13
|Como
|1
|1
|14
|Torino
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Monza
|0
|2
|19
|Venezia
|0
|2
|20
|Fiorentina
|0
|2
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Romagnoli, l’Al Sadd torna all’assalto: si può chiudere al fotofinish
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Dalla Croazia sicuri: “Sergi Dominguez partirà”
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Cancellieri punta i piedi, non è detto che parta: lo scenario che preoccupa la Lazio