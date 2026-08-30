Montano: “La tripletta è una grande soddisfazione”

Tommaso Montano, attaccante della Lazio Primavera, è stato grande protagonista nella vittoria dei suoi contro l’Albinoleffe, con una tripletta personale: Al termine della gara il giocatore biancoceleste è stato intervistato dai canali ufficiali del club.

Leggi anche: Punzi: “È stato il nostro approccio a farci vincere”

L’intervista a Tommaso Montano dopo la sua tripletta

“Sicuramente c’è grande soddisfazione personale, ma ciò che conta di più è stato l’impegno della squadra che ha portato a questo ottimo risultato. È una delle giornate più belle per noi, lo scorso anno è stato difficile e iniziando da capo quest’anno, con la fiducia di mister e staff, fare tripletta alla seconda giornata dà una bella soddisfazione”.

Montano sul gruppo

“Siamo un gruppo molto unito, che si sostiene a vicenda. Siamo stati bravissimi in un momento di difficoltà a ribaltare la situazione, andare a segno e avere la strada spianata. Ci godiamo quanto abbiamo, poi da lunedì inizia una nuova settimana: testa bassa e lavorare per la nuova sfida”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata.

Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP