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INTERVISTE

Montolivo: “La Lazio sta sorprendendo tutti”

Published

5 ore ago

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Montolivo intervista Napoli Lazio

La Lazio si avvia all’ultima partita prima della sosta per le nazionali di novembre, che interromperà il campionato per poco meno di due settimane; al Maradona la attende il Napoli; l’ex centrocampista Riccardo Montolivo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della partita.

Leggi anche: “Zauli: “La Lazio merita di stare lassù

L’intervista a Montolivo prima di Napoli Lazio

“Il Napoli deve fare una partita di carattere, tirar fuori le unghie e cercare di portare a casa, in una maniera o nell’altra, il risultato. È l’unica possibilità. Non abbiamo parlato degli infortuni, tante altre squadre, oltre al Napoli penso all’Atalanta, sono condizionate. Di Lorenzo si è appena fatto male e anche lui sarà una perdita importante. Di fronte c’è una squadra, la Lazio, in grandissima fiducia, con grande entusiasmo, che veramente sta sorprendendo tutti, insieme al Frosinone”.

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9 Bologna 14 10
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11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
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