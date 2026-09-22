Morace: “Lotito manager, pensa ai suoi interessi non ai tifosi”

Prima calciatrice, oggi anche allenatrice e opinionista, Carolina Morace è tornata a parlare di Lazio e lo ha fatto in un’intervista per Radiosei: qui l’ex biancoceleste ha detto la sua su Claudio Lotito e su come la politica influenza lo sport e non solo.

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Le parole della Morace nell’intervista su Lotito

“Lotito non brilla certo per signorilità e come manager ha pensato ai suoi interessi e non pensa ai tifosi. Lotito si fida solamente di gente come lui. Il calcio femminile in Italia dipende ancora da un fondo gestito dalla politica. Con il riarmo sarà difficile supportare il Welfare, figuratevi lo sport. In Europa ci sono esempi di gestione importanti come Spagna, Francia e su tutti, l’Inghilterra. Servirebbe un progetto di autosviluppo per il calcio femminile. Io cinque anni fai ne presentai uno all’assocalciatori, non so che fine abbia fatto”.

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