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INTERVISTE

Moreira: “Contento per i gol. Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo”

Published

2 ore ago

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Stadio Olimpico di Roma Lazionews.eu

Il giocatore del Moreira Milan, ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn nel postpartita della sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

Leggi Anche: PAGELLE Lazio Milan 2-2: Cancellieri e Noslin illudono, poi il crollo nella ripresa. Lazio a due facce

Le parole di Moreira a fine gara

“Ha fatto un grandissimo secondo tempo il Milan, forse meritava anche qualcosina in più. Sono contento per i due gol ma avrei preferito la vittoria.”

Oggi eri più in fiducia che a Torino, ti trovi meglio a sinistra?

“Vediamo la prossima volta dove giocherò. Oggi la scelta di Amorim è stata vincente, ma non definirei timida la prima prima partita a Torino.”

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5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
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