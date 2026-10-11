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INTERVISTE

Monza, Dany Mota: “In dieci all’Olimpico contro la Lazio è molto difficile”

Published

5 ore ago

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Mota intervista post Lazio Monza 2026

L’attaccante del Monza, Dany Mota, ha parlato a DAZN nel post partita: ecco la sua intervista al termine della sfida dell’Olimpico valevole per la sesta di Serie A 2026/27.

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Le parole di Mota per DAZN nel post di Lazio-Monza

“C’è rammarico per come abbiamo iniziato la partita, sapevamo sarebbe stata difficile contro una grande squadra in forma. Nel secondo tempo abbiamo fatto vedere cosa è il Monza facendo anche quello che chiede il mister. Col 2-1 siamo rimasti lì, ma in dieci all’Olimpico contro la Lazio diventa difficile. Rispetto al passato sono cambiate un po’ di cose, è cambiato il mister e sono arrivati alcuni giovani. Il gruppo è sano, il mister ha nuove idee e stiamo provando a metterle in pratica. Ci dispiace per il primo tempo ma fino a oggi abbiamo sempre fatto grandi prestazioni portando poche volte i tre punti a casa. Ma continuando così ci arriveremo”.

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